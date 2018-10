Esta Podría ser la Solución Para Abaratar las Gasolinas

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica sobre combustibles automotrices debe reducirse de forma gradual para poder abaratar su precio, mismo que hoy supera los 20 pesos por litro, aseguró José Besil, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

En conferencia de prensa señaló que el precio de la gasolina en México no es competitivo con el de otros países y esto se explica en gran parte por los impuestos que se aplican a los combustibles, como el IEPS y el Impuesto al Valor Agregado.

No obstante, recalcó que si bien debe reducirse el IEPS, se debe contemplar un mecanismo de compensación para no afectar el nivel de ingresos del gobierno, ya que no sería sano para las finanzas disminuir el costo de las gasolinas sólo a través de subsidios.

“Yo creo que sí debe bajar gradualmente el IEPS para llegar a ser competitivos, pero en la medida que no veamos de donde se va a reponer esa reducción en los ingresos va a ser más difícil. Posiblemente se compense por los derechos arancelarios, derechos de explotación energética que las empresas van a tener que pagar. Si va por ahí entonces esos costos los veremos nosotros nivelados en las gasolinas a un nivel competitivo sin tener que estar subsidiado por el gobierno”.

Besil detalló que este tipo de mecanismos sobre la explotación energética permitirían reducir gradualmente el IEPS a gasolinas y diesel, lo que a su vez permitiría a los mexicanos sentir en sus bolsillos los efectos positivos de la Reforma Energética aprobada en este sexenio.

Agregó que mientras el litro de gasolina Magna de Pemex en México cuesta alrededor de 21 pesos, en Estados Unidos el precio es tres veces menor, ya que allá no se aplican impuestos sobre los combustibles.

Además de los mecanismos de compensación para poder reducir el IEPS, la nueva administración federal deberá dejar en claro cuales serán los contrapesos para poder implementar la reducción del IVA y el Impuesto Sobre la Renta en los estados fronterizos del norte, como lo ha dicho el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

El IMCP insistió en la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal que establezca claramente cuales serán los beneficios fiscales en México y cómo compensar la reducción en ingresos, así como los objetivos de la política fiscal y el destino de los recursos.

Agregó que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregará buenos resultados en materia fiscal, pues se logró una mayor contribución y una reducción en la evasión fiscal, pero éste sigue siendo un reto para el nuevo gobierno.