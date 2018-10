Estados Unidos Sube a 10 mdd Recompensa por ‘El Mencho’

Los departamentos del Tesoro, de Justicia y de Estado de Estados Unidos anunciaron ayer una ofensiva coordinada para desmantelar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al duplicar la recompensa a 10 millones de dólares por informes que conduzcan a la captura de Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, identificado como el líder de esta agrupación.

La compensación es la segunda más alta que ofrece el gobierno de EU, sólo después de los 20 mdd que la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) ofreció el 12 de abril de este año por el capo Rafael Caro Quintero.

El esfuerzo conjunto incluye 15 acusaciones, congelación de bienes y recompensas por informaciones que lleven a la captura de las cabecillas y lugartenientes de grupo delictivo.

Durante el anuncio se consideró que el CJNG “tiene impacto en la vida y en el modo de vida de millones de ciudadanos en México y Estados Unidos”, además de extenderse en el mercado internacional en varios continentes.

En el anuncio de la ofensiva conjunta, la Administración para el Control de Drogas (DEA) reportó que el Jalisco Nueva Generación, que opera desde el 2011, tiene injerencia en 75 por ciento del territorio mexicano, en 23 de 31 estados.

“Tiene presencia en ciudades de Estados Unidos, desde San Diego a Omaha, Roanoke, Nueva York y Orlando. Creemos que trafican al menos cinco toneladas de cocaína y cinco toneladas de

metanfetamina a los Estados Unidos cada mes”, dijo Jeff Sessions, fiscal general de Justicia.

Oseguera Cervantes, de 52 años, es el principal acusado en el operativo interinstitucional, con cargos federales en dos cortes por conspiración para distribuir cantidades significativas, de narcóticos y por utilizar arma de fuego en relación con estos delitos de narcotráfico. También está acusado de delitos de tráfico de drogas en el distrito sur de Mississippi.

Actualmente se le considera fugitivo y fue designado como Kingpin bajo la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros por el Departamento del Tesoro en abril de 2015.

El segundo acusado es el hijo de Nemesio Oseguera, Rubén Menchito Oseguera González, de 28 años, identificado como el segundo al mando del CJNG hasta el momento de su arresto por las autoridades mexicanas en junio de 2015. Es acusado de dos cargos por conspiración para distribuir cantidades significativas de narcóticos y por importación ilegal de drogas a EU.

Otros encauzados son Abigael González Valencia, de 45 años, el jefe de la organización Cuinis; Jesús Canasto Contreras Arceo, de 41 años, acusado de conspiración para tráfico de drogas; Erick Valencia Salazar, El 85, de 41 años, por conspiración para distribución de drogas. Por él se ofrece una recompensa de cinco a 10 mdd.

Asimismo, Juan Pérez Vargas, El Piolín, de 37 años, por conspiración para distribución de drogas; Diego El Botas Pineda Sánchez y Carlos Parra Pedroza, de 33 y 35 años, acusados de coordinarse con otros individuos para lavar en México unos 100 mdd, producto del narcotráfico del CJNG.

