Estaré en Contacto con Alcaldes y Diputados Para el Desarrollo de Michoacán: Toño García

•En su visita por Zacapu, Zamora y Jiquilpan, Toño García refrendó su vinculo con los diferentes órdenes de gobierno para concretar la gestión de proyectos desde la Federación que ayuden al progreso del estado

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2018.- El trabajo como Senador no sólo es debatir y legislar nuevas leyes, también es regresar a Michoacán y crear puentes de comunicación con los tres niveles de gobierno para que fluyan los recursos que permitan la construcción del bienestar en Michoacán, indicó Toño García, senador electo por la coalición Por México al Frente.

En su gira que continuó por los municipios de Zacapu, Zamora y Jiquilpan, el senador por Michoacán de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) refrendó que estará en contacto con los ediles y legisladores para formar una agenda de proyectos a favor del desarrollo de Michoacán.

“Voy a estar con ustedes, vamos a regresar porque juntos necesitamos seguir construyendo Michoacán en coordinación con el municipio, estado, federación y Congreso de la Unión”, enfatizó el representante michoacano en la Cámara Alta.

En ese sentido, Toño García argumentó que en su responsabilidad, además de debatir y dar balance en las futuras leyes que se harán en la Cámara de Senadores, será quien vincule a los otros dos niveles de gobierno con la Federación.

“Mi trabajo no es sólo hacer leyes, sino crear vínculos que ayuden a que los recursos lleguen a cada municipio y se ejecuten en proyectos que beneficien a los michoacanos”, reiteró el político perredista.

De igual forma, Toño García aseveró que tras los comicios electorales, el trabajo por Michoacán inicia para cumplir todas las exigencias de la población, después de dar su voto de confianza.

“El trabajo no ha terminado, al contrario, inicia la gestión para llevar el progreso a cada rincón de Michoacán y que los recursos ayuden a que los proyectos no se queden en el tintero y sean culminados”, complementó el ex alcalde y ex diputado federal.