Este Jueves Será Cerrado a la Circulación el Libramiento Oriente por los Trabajos de Modernización

Derivado de los trabajos que se realizan en el Libramiento Oriente, este jueves será cerrada la circulación vehicular, el tramo que va del Boulevard Industrial hacia el acceso a la Cofradía, por trabajos de modernización de esta arteria, además de que se realizarán trabajos de bacheo en el carril que se encuentra en funciones; el cierre será a partir de las cinco de la mañana y hasta que se culminen los trabajos durante el mismo día.

El Secretario de Obras Publicas y Servicios, Miguel Ángel Paredes Melgoza, precisó que en esa zona se requiere de realizar dicha acción para que los trabajos se lleven a cabo con la calidad requerida.

Precisó que para evitar molestias mayores a los automovilistas se ha trazado una ruta de vías alternas que estarán coordinadas por la dirección de Vialidad y Tránsito Municipal; explicó que la mayoría del tráfico vehicular se tendrá que desviar por la Avenida Pinzón.

Los conductores que requieran trasladarse a la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro podrán utilizar la Avenida Pinzón y la Calzada Benito Juárez; el mismo caso será para los que se dirijan a la zona oriente o a la autopista Siglo XXI, en tanto para los habitantes de la Cofradía podrán ingresar sin ningún problema ya que ese acceso estará libre.

Paredes Melgoza expresó que habrá varios elementos de Tránsito y Vialidad para movilizar el tráfico vehicular, por lo que solicitó la colaboración de la ciudadanía y que tenga paciencia ya que los trabajos son para bien y beneficios de la sociedad; asimismo si no hay necesidad de pasar por esa zona, será mejor no hacerlo para que no se provoquen congestionamientos viales.

Finalmente dijo que se tiene programado el cierre prácticamente durante todo el día hasta la tarde noche, pero trabajarán a marchas forzadas para terminar lo más pronto posible.