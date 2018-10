Estudiantes de la UNAM Ganan el Primer Lugar en Concurso Internacional de Robots de Servicio

Justina” y un grupo de cuatro integrantes del equipo Pumas del Laboratorio de Biorobótica de la Facultad de Ingeniería lograron el primer lugar en el concurso de robots de servicio realizado como parte de la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes (Iros 2018), en Madrid.

La androide universitaria se enfrentó a cuatro pruebas dentro de la reproducción de un apartamento y, a pesar de la complejidad, actuó de forma totalmente autónoma y ejecutó órdenes habladas, con lo que superó a siete equipos provenientes de España, Portugal, Reino Unido y Pakistán.

En la prueba task 1 Getting to know my home, “Justina” cambió los muebles y objetos de lugar e infirió qué fue lo que se movió y a dónde, además qué puertas se cerraron. En el abordaje de task 2 Welcome visitors, que consiste en recibir e interactuar con cuatro diferentes visitantes: repartidor, doctor, cartero y plomero, “Justina” lo logró con éxito.

En task 3 Catering for Granny Annie’s Comfort, tomó la delantera y avanzó. Esta prueba trata de recibir un comando de tres oraciones y ejecutar las órdenes que se le pidieron, desde guiar a una persona, seguirla, interactuar con ella o encontrar objetos y manipularlos,.

Para task 4 Visit my home, la robot interactuó con gente no conocida, movió una silla y recogió una bolsa del suelo, además de hallar un individuo y seguirlo fuera del apartamento para finalmente regresar al punto donde lo encontró.

“’Justina’ es un robot de servicio al que se le puede dar cualquier orden y ejecuta un plan para llevarla a cabo”, explicó Reynaldo Martell, líder del equipo, quien viajó a Madrid junto con Hugo León, Jaime Márquez y Julio Cruz, todos universitarios.

La androide del Edificio T de Ingeniería ha ido de menos a más, con intervenciones en su software y hardware en un grupo de jóvenes universitarios encabezados por Jesús Savage, titular del Laboratorio de Biorobótica.

Ha participado en competencias en Alemania, Estados Unidos, Francia, Austria, Singapur, Turquía, Holanda, así como China, Japón y Brasil, pero fue en España donde conquistó su primer triunfo global unánime.

La Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes es el certamen más importante en el campo de la robótica y el mayor evento internacional para investigadores, empresas y usuarios finales.

Está auspiciada por el Institute of Electrical and Electronics Engineers de Estados Unidos y la Japan Robotics Society, e igualmente está apoyada por la Unión Europea por medio de su Dirección General de Digitalización.