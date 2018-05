EU Pretende Convertir a México en “Filtro” Para Solicitantes de Asilo y Centro de Detención Migratorio

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició negociaciones con el de Enrique Peña Nieto, para convertir a México en una especie de centro de detención y proceso de asilo para inmigrantes no mexicanos.

El pacto que pretende concretar el gobierno de Trump con el de Peña Nieto, transformaría a México en un centro de procesamiento de inmigrantes extranjeros que antes de llegar a la frontera con Estados Unidos serían sometidos a un riguroso escrutinio por parte de agentes migratorios mexicanos para determinar si cumplen con los requisitos para recibir asilo político o humanitario.

Fuentes del gobierno mexicano que han proporcionado detalles a Apro de esta negociación –que busca definir lo que el gobierno de Trump bautizó como el acuerdo del “Tercer País Seguro”– y que se sienten indignadas, aseguran que el asunto está “casi amarrado”.

“La orden es aceptar el papel de ‘Tercer País’, siempre y cuando el gobierno de Estados Unidos acepte condiciones como la de no imponer este 1 de junio los aranceles a nuestras exportaciones de acero y aluminio y que sea flexible en la negociación de algunos capítulos del TLCAN, como es el caso de las reglas de origen para los automóviles”, declaró a Apro el funcionario mexicano que solicitó mantener en el anonimato su nombre y puesto por temor a represalias.

Las negociaciones que se llevarán a cabo el jueves y viernes de esta semana definirán a México como el país donde los inmigrantes no mexicanos deberán solicitar asilo por diferentes razones, antes de siquiera llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

“Es una vergüenza el simple hecho de sentarnos a negociar esa exigencia del presidente Trump, nuestro país se convertirá en una especie de filtro migratorio de Estados Unidos y en un centro de detención de inmigrantes porque los que buscan asilo en la Unión Americana se quedarán en México hasta que les definan su caso”, insiste el funcionario del gobierno mexicano.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump no ha dejado de presionar al gobierno de Peña Nieto, aunque de manera indirecta, para que actué como un servicio de inmigración estadunidense, deteniendo a los inmigrantes de otros países y deportándolos a sus naciones, e incluso limitando el movimiento de los mismos mexicanos en el país.

Por medio de un programa de software instalado en el Instituto Nacional de Migración bajo los compromisos aceptados en la Iniciativa Mérida, los agentes migratorios mexicanos pasan al gobierno de Estados Unidos sin siquiera saber, los datos biométricos de inmigrantes indocumentados latinoamericanos y de otras naciones e incluso de ciudadanos mexicanos; como lo reportó Proceso en su edición 2166.

“Político”, diario digital de Estados Unidos, publicó el miércoles pasado por la noche que para el gobierno de Trump “es una prioridad” el acuerdo del Tercer País Seguro.

De acuerdo con la fuente del gobierno mexicano, la decisión de aceptar la exigencia de Trump a cambio de las condiciones, la tomó Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores quién ha fracasado en su insistencia de lograr una reunión entre los presidentes de los dos países por medio de los oficios de su amigo Jared Kushner, yerno del mandatario estadunidense.

El miércoles pasado Donald Trump, reprochó que México sólo “hable” de cooperación y colaboración binacional en asuntos fronterizos pero que, en realidad, “no haga nada”.

En una mesa redonda con miembros de su gabinete, legisladores y funcionarios contra las ciudades santuario, dijo:

“México no hace nada por nosotros. No hace nada por nosotros. México habla, pero no hace nada por nosotros. Especialmente en la frontera. Ciertamente no nos ayudan mucho en el comercio, pero especialmente en la frontera no hacen nada por nosotros”. Y lo dijo una semana después de que Videgaray Caso pasara varios días en Washington intentando fortalecer las relaciones entre ambos países.

No fue todo. Trump aseguró que criminales y miembros de pandillas que entran a su país “no son personas, son animales”, y prometió hacer lo necesario para expulsarlos rápidamente.

“Tenemos a gente que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales”, advirtió.