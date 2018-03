EU y Aliados Europeos Expulsan a Diplomáticos Rusos en Apoyo a Reino Unido

Estados Unidos y varios de sus aliados europeos anunciaron hoy laexpulsión de funcionarios rusos en respuesta al intento de asesinatoen Reino Unido del exespía Sergei Skripal, quien fue hospitalizado el pasado 4 de marzo tras ser expuesto a un agente químico, informaron fuentes oficiales.

Washington ordenó hoy la salida del país de 60 diplomáticos rusos sospechosos de espionaje y el cierre del consulado ruso en Seattle, anunció el gobierno del presidente Donald Trump.

De acuerdo con un funcionario que pidió no ser identificado, la Casa Blanca convocó al embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, para transmitirle la decisión y ha comunicado al Kremlin la medida “a través de los canales habituales”.

Entre los 60 expulsados, a los que Washington acusa de llevar a cabo tareas de información al amparo de su “inmunidad diplomática”, se encuentran 12 miembros de la misión rusa ante las Naciones Unidas, apuntó un funcionario de la delegación estadunidense ante el organismo internacional.

Los funcionarios justificaron la tardanza en tomar represalias contra el gobierno del presidente Vladimir Putin al señalar que este tipo de acciones requiere tiempo, puesto que no es una decisión que se pueda poner en marcha “de la noche a la mañana”.

De acuerdo con el gobierno estadunidense, esta es una decisión que ha tomado “personalmente” el presidente Donald Trump, tras hablar la semana pasada con la primera ministra británica, Theresa May.

Apoyamos al Reino Unido y cómo ha respondido al ataque”, zanjó el representante del Gobierno estadunidense.

OFENSIVA EUROPEA

Junto a Estados Unidos, catorce países de la Unión Europea (UE) han decidido expulsar a diplomáticos rusos en apoyo al Reino Unido, anunció este lunes el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Hoy catorce Estados miembros han decidido expulsar a diplomáticos rusos como consecuencia directa de las discusiones del Consejo la pasada semana sobre el ataque de Salisbury. No se excluyen medidas adicionales, incluidas más expulsiones, en los próximos días o semanas”, dijo Tusk en Twitter, sin dar más detalles.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.

— Donald Tusk (@eucopresident) March 26, 2018