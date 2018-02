Eurostar Anuncia Nueva Ruta Londres-Países Bajos

El servicio ferroviario de alta velocidad del Reino Unido, Eurostar, ha anunciado que lanzará su nuevo servicio de Londres a Amsterdam el próximo 4 de abril.

Los pasajeros podrán viajar desde la estación de St. Pancras en Londres directo hasta los Países Bajos en tres horas.

Los boletos saldrán a la venta el 20 de febrero próximo con un costo de 35 libras esterlinas por un viaje sencillo.

We are excited to announce that our new direct route from London to Amsterdam will launch on 4 April 2018. Tickets will go on sale from 20 February. Find out more: https://t.co/f4mq8THK6f pic.twitter.com/iC42WzqA0f

— Eurostar UK (@EurostarUK) February 9, 2018