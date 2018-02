Exalcalde Denuncia Residencia de 15 mdp de Ochoa Reza en Exclusiva Zona de Morelia (Video)

Guillermo Valencia, expresidente municipal de Tepalcatepec, Michoacán, denunció la construcción de una residencia con valor aproximado de 15 millones de pesos, presuntamente con recursos públicos, del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, en el exclusivo club de golf Altozano, de la ciudad de Morelia.

A través de un trabajador que participó en los acabados de lujo de la residencia y que se quejó del pago de su trabajo, se reveló la existencia de esta millonaria propiedad que, asegura, es de Ochoa Reza a quien vio varias ocasiones llegar en una camioneta acompañado de otras dos unidades con escoltas.

Se trata de una casa de tres niveles, varias recámaras, cocheras, varios baños y una terraza con un jacuzzi. Los acabados son de mármol y granito.

Según el trabajador, la puerta de la casa tiene una puerta traída de la India, cuyo costo es de “varios millones de pesos”. Los muebles de la cocina son de madera y los habría diseñado la hermana del líder nacional del PRI.

El trabajador estimó que el precio de la casa sería de 10 millones de pesos y el terreno otros 4 millones; aparte los acabados de mármol en un millón de pesos más. En total más de 15 millones de pesos, contando los acabados interiores.

Al tomar la presidencia nacional del PRI, en 2016, Ochoa Reza declaró un terreno de 588 metros cuadrados en Michoacán, con un valor de 3 millones 371 mil 688 pesos en copropiedad con su esposa. Ahí dijo que se construía una casa de 488 metros cuadrados.

En un video de más de diez minutos de duración, el trabajador –cuya identidad se reserva- le narra a Guillermo Valencia, quien fue líder juvenil del PRI en Michoacán, los pormenores de la construcción de la residencia y la forma en que le hacían firmar a él y a los demás trabajadores recibos oficiales para el pago de sus servicios en efectivo.

#LaCasaDeAltozano #EnriqueOchoaReza construyó suntuosa mansión en el campo de golf de #Altozano para pasar sus fines de semana, aquí una indignante y ofensiva historia en torno a ella, ¿como calificas esto? ¿Quien debería estar en la carcel? ¿Esto también lo sacará #DeniseMearker? #FuerzaComandanteRene #Comparte Posted by Memo Valencia on Friday, February 16, 2018

“Todo eso me lo hacía firmar porque tenían que reportarlo a Hacienda. Me pedían la firma… como que él pidió más dinero y quería rellenar el gasto de la casa”, dijo el trabajador al referirse a Ochoa Reza.

El empleado mostró fotos del trabajo que hizo en los pisos, paredes y baños por el que había acordado cobrar 300 mil pesos y al final sólo le dieron 50 mil.

“No pago lo que me debía. Nada más me decía que terminara y que me iba a mandar mi finiquito. Yo le decía que quería lo que era mi paga”, relató el denunciante.

Entre 7 u 8 meses se realizaron los trabajos, aseguró el empleado, quien señaló que Ochoa Reza sólo llega a su residencia los fines de semana “a jugar golf” y a pasear.

Hay que recordar que cuando asumió la presidencia del PRI, Enrique Ochoa dio a conocer su declaración 3 de 3 en la que reportó ser el dueño de 50 automóviles, 41 Tsuru y 9 Tiida, pero sin mencionar las placas de taxi.

Asimismo, una colección de arte con 54 obras, al igual que sus bienes inmuebles: de su casa en San Ángel, que vale 6 millones 900 mil pesos, y su departamento que ahora se sabe está ubicado en La Paz, Baja California Sur –con un valor de 9 millones 708 mil 552 pesos, adquirido a crédito–, se suma un terreno en su natal Morelia, Michoacán.

El dirigente del PRI fue criticado porque en la revisión de sus declaraciones y su 3 de 3, se observa que no cumplió con la transparencia, pues no detalló cuánto ganó con sus taxis, cuál fue la ganancia de la compra y venta de su flotilla de autos, y tampoco sus ingresos por “actividad industrial, comercial, financiera y otros”.