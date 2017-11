Exhorta Congreso a Dotar de Suficiencia Presupuestaria a COEECO

Exhorta 73 Legislatura a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (SEMACCDET), a efecto de dotar de suficiencia presupuestaria al Consejo Estatal de Ecología (COEECO), para su correcta operatividad y funcionamiento, a efecto de que éste pueda ejecutar las atribuciones conferidas en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado.

El documento presentado por los diputados Carlos Humberto Quintana Martínez, Juan Manuel Figueroa Ceja, Ernesto Núñez Aguilar, Juanita Noemí Ramírez Bravo y Rosalía Miranda Arévalo, fue aprobado por mayoría por el Pleno del Congreso.

En el acuerdo se solicita a SEMACCDET informe al Poder Legislativo, sobre las aportaciones financieras destinadas al Consejo Estatal de Ecología.

A nombre de los diputados en tribuna la diputada Rosalía Miranda Arévalo subió a tribuna para señalar que el COECCO actualmente: No cuenta con el personal suficiente para operar ni dar seguimiento a recomendaciones; no cuentan con presupuesto para cubrir los mínimos de su operación y cumplir sus atribuciones y no han tenido una reunión con el titular del Ejecutivo desde que tomo posesión.

Lamentó que a lo lo largo de los casi 20 años de su creación el Consejo ha tenido altas expectativas; sin embargo,el apoyo institucional ha ido en descenso y lo ha dejado en condiciones insostenibles.

Aunado a todas estas limitaciones, el Consejo tampoco cuenta con personalidad jurídica propia, que dentro del marco legal, que lo haga sujeto a recibir directamente recursos públicos o financiamientos externos.