Expectativa en Mercados Empuja al Peso; Dólar se Vende en $18.80

El peso recuperó terreno frente al dólar ante la expectativa de los mercados sobre la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) decida aumentar las tasas de interés en Estados Unidos en su próxima reunión.

En sucursales bancarias, el billete verde se ofertó en 18.80 pesos; mientras que a nivel interbancario la moneda estadunidense se cotizó en 18.52 unidades, es decir, 0.19% más barata que el cierre del pasado miércoles, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Según con el Banco Base, la debilidad del dólar se encuentra basada en expectativas de los participantes en los mercados.

Por un lado, los participantes del mercado ya han descontado que la Fed subirá su tasa de interés durante su siguiente reunión de política monetaria ante los datos económicos positivos publicados durante la sesión de ayer.

Por el otro, el surgimiento de las preocupaciones en torno al incremento en los déficits gemelos en Estados Unidos, lo que provocó que durante la sesión la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzara un máximo de 2.94%, nivel no visto desde enero de 2014.

“El nerviosismo sobre los déficit gemelos, situación que se presenta cuando un país registra un déficit fiscal y un déficit en cuenta corriente, surgió luego de que se diera a conocer que en los primeros cuatro meses del año fiscal que comenzó el pasado mes de septiembre, el déficit fiscal se incrementó de forma anual en 11%, alcanzando 176 mil millones de dólares”, acotó el Banco Base.

La misma institución destacó el optimismo sobre una renegociación positiva entre México y Estados Unidos, luego de los dichos del canciller Luis Videgaray ante la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sobreviva.

“Los comentarios, que mantuvieron un tono similar al de los realizados por los negociadores de México y Estados Unidos en días pasados, no tuvieron un efecto observable sobre el tipo de cambio. No obstante, no se descarta que durante la siguiente semana, el tipo de cambio cotice en función de noticias relacionadas con la renegociación del TLCAN”, señaló el Banco Base.