Exportaciones que Crecerán 50% y Más Cambios que Llegarán con el USMCA

Con el nuevo acuerdo comercial Estados Unidos, México Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) las exportaciones de México se incrementarán 50% en los próximos 10 años, estimó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Mencionó que además se iniciará el proceso de integración comercial con otras regiones del mundo como Europa, Asia y Oceanía, lo que impulsará el comercio de productos mexicanos al resto del mundo.

“Con el nuevo convenio podemos crecer 50% nuestras exportaciones en los próximos diez años y eso significa crecer el número de empleos y vamos a empezar el proceso de diversificación de mercados de los productos mexicanos”, comentó el empresario.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, en 2017 el total de las exportaciones mexicanas sumó 409 mil 401.1 millones de dólares, de este monto correspondieron a Estados Unidos y Canadá 338 mil 226.1 millones de dólares, lo que significó que más de 83% de las ventas de productos mexicanos al mundo fueron a los países socios del TLCAN.

El comercio trilateral es una fuente generadora de empleos, pues de él dependen 19 millones de trabajos en la región de América del Norte, 3 millones de puestos en México, 2 millones en Canadá y 14 millones en Estados Unidos.

El tratado anterior también ha permitido generar inversiones en los tres países. En 2017, EU fue el principal inversionista en México, con 46.8% del total de capital extranjero, y Canadá se convirtió en el segundo mayor inversionista, con 9.1 por ciento.

El líder empresarial señaló que uno de los aspectos importantes del nuevo pacto entre Estados Unidos, Canadá y México, cuyo nombre por ahora será USMCA, es que prohibe a los socios firmar acuerdos con naciones que tienen prácticas desleales de comercio o no sean “economías de mercado”, como China o Venezuela, para con ello proteger a la industria de cada país.

El objetivo de esta disposición es que se fomente la libertad de mercado y el libre comercio en el mundo en igualdad de circunstancias, sostuvo el presidente del CCE.

“Lo que se busca es que no se nos ligue ni tengamos acuerdos donde se creen desequilibrios entre los productores, donde no exista la libertad de mercado o sea parcial y haya altos subsidios e intervención del Estado y que hace que la competencia no sea pareja, sino inequitativa”.

En cuanto a la regla de origen en el sector automotriz, una de las más controvertidas del acuerdo comercial, Castañón sostuvo que cambiaron para fortalecer la producción en Estados Unidos y Canadá, y obliga a que México busque una política industrial que facilite o absorba los costos de pagar aranceles, cuando no se cumpla con el contenido regional.

ALGUNOS DE LOS CAMBIOS

El 75% del contenido de un automóvil debe realizarse en territorio norteamericano (antes era 62.5%) y el 40-45% del vehículo debe ser fabricado por trabajadores que ganen por lo menos 16 dólares por hora.

Se anulan los aranceles a las importaciones de autos hacia EU hasta un tope de 2.6 millones de vehículos al año, así como una cantidad no especificada de camiones ligeros y decenas de miles de millones de dólares en autopartes; las tarifas a aluminio y acero serán tratadas aparte.

Estados Unidos aceptó que el sistema de solución de disputas del TLCAN siga en el nuevo acuerdo, como quería Canadá. Trump buscaba eliminar las disposiciones para que los conflictos se resolvieran por arbitraje internacional.

El nuevo pacto incluye el comercio electrónico, que apenas existía cuando se firmó el anterior. Ahora quedan prohibidos los derechos aduaneros para productos distribuidos digitalmente, como software y juegos, libros electrónicos, música y películas.

Información de Excelsior