Fátima Híjar, Lista Para Debutar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Argentina 2018

Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2018.- La michoacana y única representante de la entidad en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, que este año tendrán verificativo en Buenos Aires, Argentina, del 6 al 15 de octubre, se mostró feliz de contar con el apoyo del Gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo, para tomar parte en este evento.

A través de la Cecufid, entre otros apoyos, se le entregó una maleta con valor comercial a los 12 mil pesos exclusiva para transportar sus dos bicicletas.

La pedalista, oriunda de Zitácuaro, Michoacán, se reportó lista para viajar al país sudamericano y debutar en estos juegos que, en Buenos Aires, celebrarán su tercera edición y por ende, viajará a Argentina el próximo miércoles 3 de octubre con el contingente mexicano.

“Estoy muy emocionada, todavía no me lo termino de creer, pero ya estamos a días de partir a Argentina y ya tengo muchas ganas de estar allá. Me emociona ser la primer michoacana en representar al estado en unos Juegos Olímpicos de la Juventud; yo no creía que pudiera clasificar a uno de estos eventos, entonces estoy muy emocionada y orgullosa de mí misma”, compartió la joven de 18 años de edad.

En Argentina, Híjar Marín competirá en diferentes pruebas, en donde intentará confirmarse como una de las mejores: “Es la primera vez que participo en una competencia de este tipo; es muy diferente a lo que normalmente corro, van a ser diferentes pruebas, Contrarreloj, Ruta, Criterium, Short Track y Eliminator; vamos bastante preparados, yo me siento muy bien para dejar lo mejor por mi país y por Michoacán y traernos el mejor resultado para México”, aseguró.

El apoyo de la actual administración encabezada por Silvano Aureoles Conejo, ha sido fundamental para la ciclista michoacana, quien en diversas ocasiones recibió el respaldo para poder costear sus viajes a diferentes naciones como parte de su preparación.

Además, recibió de manos de la directora general de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Jessica Alejandra Moreno Carrillo, una maleta especial para la trasportación de sus bicicletas, con valor de 12 mil pesos, gracias a una gestión con la tienda bici sport.

“Es un gran apoyo para mí porque me ayuda mucho para transportar mis bicicletas, para que no se rayen ni les pase nada. He estado buscando el apoyo de esta maleta desde hace varios años, ya que me ha tocado salir a varios eventos internacionales y gracias al apoyo de Cecufid y de la directora Jessica Moreno, ahora tengo este material”, señaló Fátima Híjar.

Fue en abril pasado cuando la ciclista zitacuarense ganó medalla de oro en la prueba de Cross Country categoría Junior, del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña 2018 que se celebró en Colombia; mientras que el pasado mes de septiembre, finalizó en el lugar 46 al competir en el XXIX Campeonato Mundial de la disciplina con sede en Lenzerheide, Suiza, eventos que sirvieron como preparación para su debut en la justa olímpica.