Felicita Peña a Restauranteros por Reconocimiento Gastronómico

El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a los restauranteros mexicanos Quintonil y Pujol, quienes alcanzaron los lugares 11 y 13, de acuerdo con una encuesta del organismo The World’s 50 Best Restaurants.

El mandatario manifestó que con su talento hacen que la gastronomía de México siga destacando en el mundo.

A través de su cuenta de Twitter, el Ejecutivo federal escribió:

Los restauranteros mexicanos Quintonil y Pujol fueron considerados entre los 15 mejores del mundo, de acuerdo con una encuesta que se dio a conocer ayer, realizada entre mil expertos del mundo y conducida anualmente por el organismo The World’s 50 Best Restaurants.

Encabezado por el chef Jorge Vallejo, Quintonil fue ubicado en el sitio número 11 del listado, luego de ocupar el año pasado el lugar 22, mientras que Pujol, encabezado por el chef Alex Bremon y fundado por el reconocido chef Enrique Olvera, ocupó el puesto número 13, mientras en 2017 se situó en el número 20.

Congratulations to Quintonil in Mexico City, #Mexico in climbing to No.11 in #Worlds50Best 2018. @rest_Quintonil @javallejo pic.twitter.com/AZ0sJAxAGY

— The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) June 19, 2018