Fideicomisos Están Obligados a Rendir Cuentas de los Recursos Públicos que Ejercen: INAI

El secreto fiduciario no es aplicable a Fideicomisos, Fondos Públicos y Contratos Análogos, por lo que están obligados a rendir cuentas de los recursos públicos que ejercen, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) Oscar Guerra Ford.

“Todavía no les cae el veinte, o no quieren que les caiga el veinte de que son sujetos obligados y la ley es muy clara: que el secreto fiduciario no aplica. Si fuera un fideicomiso que tiene el 100% de recursos privados, probablemente podría aplicarse el secreto fiduciario”, destacó.

Durante se participación en la presentación del informe “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, editado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Guerra Ford indicó que en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se han dado de alta 392 Fideicomisos, Fondos Públicos y Contratos Análogos que, si bien no tienen estructura propia, son administrados por entidades públicas.

“En el pasado, los fideicomisos eran como la partida secreta, era totalmente oculto, no sabíamos qué sucedía; hoy tenemos la idea de cuántos existen. El problema de los Fideicomisos, Fondos Públicos y Contratos Análogos sin estructura es que nacen y mueren todos los días”, señaló.

Y precisó que de los 878 sujetos obligados que existen a nivel federal, los fideicomisos representan el 44%, es decir, casi la mitad de ese universo.

El comisionado del INAI detalló que en 2016 se presentaron 2 mil 426 solicitudes de información a esos sujetos obligados, y sólo en 23 casos se presentaron quejas, lo que significó el 1% de recurrencia.

“El año pasado, de 14 mil 825 solicitudes, se metieron 168 recursos de revisión, pero el índice fue de 1.13%. Este año, hasta el mes de abril, de mil 683 solicitudes, llevamos 83 recursos de revisión, es decir, el 4.9% de la gente no está conforme con lo que le responden”.

En ese sentido, Guerra Ford indicó que de los recursos de revisión que son atendidos en el INAI, sólo en 23% se confirma la respuesta del fideicomiso, lo que quiere decir que en 77% de los casos el ciudadano tenía la razón, al indicar que hasta ahora sólo se ha registrado un caso de incumplimiento en materia de fideicomisos.

Finalmente dijo que, de acuerdo con los resultados de la Evaluación Diagnóstica elaborada por el INAI, se detectó que 111 sujetos obligados fueron omisos en cumplir con la ley y no subieron la información en la PNT.

“111 sujetos obligados que no subieron nada, son más bien sujetos desobligados. De esos 111, 77 eran fideicomisos sin estructura y los otros, principalmente, sindicatos”, concluyó.