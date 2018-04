Filtran un Nuevo Avance de ‘ocean’s 8’ en el que Participa Rihanna

Aunque todavía faltan un par de meses para el estreno de Ocean’s, filme en el que participa Rihanna, Warner Bros Pictures acaba de dar una probadita de la película a través de su cuenta de Twitter.

Al parecer, la casa productora pretende generar mucha expectativa al revelar dos minutos de la cinta protagonizada por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Helena Bonham y por su puesto, la intérprete de ‘Diamons’, y vale la pena mencionar que esta inspirada en la saga de acción Ocean’s Eleven.

Having this much fun is a crime. #Oceans8 pic.twitter.com/yBLtV4qdlm

— Oceans8Movie (@oceans8movie) April 12, 2018