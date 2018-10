Francis Ford Coppola: “Me Preocupa que los Escándalos Sexuales nos Estén Dividiendo”

El cineasta habla de los escándalos de acoso en Hollywood durante su visita a Ecuador

“No estoy completamente seguro de entender la verdadera dimensión que van a tener en la industria cinematográfica, pero me preocupa que los escándalos sexuales nos estén dividiendo”. La advertencia es de Francis Ford Coppola(Detroit, 1939), el oscarizado cineasta que está de visita en Ecuador como invitado especial del festival de cine La Orquídea. El guionista, director y productor sigue apostando por hombres y mujeres como fuerza conjunta, pese a las denuncias de acoso sexual destapadas en Hollywood en el último año. “Lamento mucho que estos hombres usaran su poder para sacar provecho de su posición; como padre y abuelo de mujeres y niñas, estoy de acuerdo en que deben tener un castigo apropiado. Sin embargo, creo que los hombres y las mujeres deberíamos estar unidos. Solamente todos los talentos adultos juntos podemos enfrentar los problemas que tenemos”, ha defendido el creador, a su llegada al país latinoamericano.

La presencia de Coppola en Ecuador, por primera vez en el país, equivale a un salto de gigante para el festival que busca consolidarse como el referente cinematográfico nacional. Tanta expectativa ha levantado la visita que, prácticamente, le ha robado el protagonismo a las 193 películas en competición. El director de El Padrino o Apocalypse Now no se ha limitado al pronunciarse sobre asuntos polémicos como el de los abusos sexuales en el cine, la política migratoria de Donald Trump o el éxito de audiencia de plataformas como Netflix.

Pese a su trayectoria dilatada y exitosa en Hollywood, Coppola cree que la industria está tomando unos derroteros que no dejan espacio para su trabajo: “Uno podría decir que yo he dejado la industria organizada de películas, pero siento que es ella la que me ha dejado a mí. Las películas que los estudios producen no son del tipo del que estoy interesado”. Asegura que sigo escribiendo guiones y haciendo lo que le place, cada vez más. Pero eso ahora incluye otros negocios. “Espero que alguna vez mis viñedos den suficiente dinero como para que puedan financiar los guiones que estoy escribiendo”, confía, criticando abiertamente la estrategia actual de los estudios cinematográficos de sacar películas en serie. “Lawrence de Arabia nunca tuvo Lawrence de Arabia 2 ni 3. Sacan tres películas para abaratar los costos”.

Tampoco está muy contento con la evolución digital del mundo del cine y cree que las plataformas como Netflix terminarán autodestruyéndose en pocos años. “Me preocupa cómo Netflix usa algoritmos para distinguir qué es lo que las personas quieren ver. Es algo que no tiene ningún tipo de empatía. No puedes quitar el riesgo al hacer películas como no puedes tener un niño sin sexo. La inteligencia artificial determina a través de algoritmos y números qué le gusta a la audiencia, pero cuando la audiencia está al frente de una obra de arte, hay algo mágico”, defiende. Por eso, augura su fracaso en no más de tres años.

En cambio, al productor estadounidense le atrae la evolución del cine latinoamericano y cree que es fruto de la influencia de los escritores de la región. “Los artistas latinoamericanos han dominado la esfera del último siglo. Argentina, Chile, Perú, México o Brasil han dominado la literatura y la novela modera, que es un primo del nuevo cine”. Ahora, además, reconoce que Hollywood ha perdido su hegemonía como referente de la industria.

Junto a Coppola, otros rostros de renombre han consolidado la propuesta del festival de cine ecuatoriano. Entre otros, los actores mexicanos Damián Alcázar y Darío Yazbek, el director chileno ganador de un Óscar Sebastián Leilo o los cantantes Miguel Bosé o Fonseca han rematado la séptima edición del evento, que estos años ha destinado 1,3 millones de inversión.