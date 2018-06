Gabriel Pereyra Dirigirá al Atlante

La directiva del Atlante confirmó a ESPN que Gabriel Pereyra firmó como su nuevo director técnico para el Apertura 2018, en sustitución de Sergio Bueno.

“Tiene mucho sentido común, es un muchacho muy aterrizado, no es nada ‘volado’”, confío el presidente de los Potros, Gabriel Gutiérrez Lavín.

El dirigente de los Potros mostró su desencanto debido al alto costo que pretendían realizar algunos directores técnicos por dirigir en el Ascenso MX.

“No se vale que te secuestren a un equipo esos técnicos que sienten que se las saben de todas todas porque fueron de Primera División, que llegan y te dicen ‘esta cancha no sirve’, llegan con una visión muy distorsionada, quieren ganar muchísimo dinero y no se quieren comprometer a los resultados”, añadió.

Gutiérrez Lavín señaló que recortará al 50 por ciento su presupuesto, ya que no volverá a confiar en técnicos y jugadores de renombre.

Gabriel " El Místico" Pereyra es nuestro nuevo Director Técnico, tras su exitoso proceso en Fuerzas Básicas. ¡Mucho éxito Gabriel! #TorneoAP2018 #amorespotros pic.twitter.com/6htUtI2EB9 — AtlanteFC (@Atlante) June 5, 2018

“La Liga de Ascenso se está llenando de jugadores que ya van de salida y no nos están dejando nada, porque una de dos, o están esperando a ver quién los vuelve a recontratar en la Primera División, o ya van de salida”, recalcó.

“(Van a tener) un plantel de muchachos que queremos llevar al máximo circuito. Si me tardo cinco años, no me importa. Queremos volver a lo que siempre ha sido el espíritu del Atlante”, externó el dirigente azulgrana.