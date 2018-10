Gana la Presidencia de Brasil el Derechista Jair Bolsonaro

El exmilitar Jair Bolsonaro ganó la presidencia de Brasilprometiendo mano dura a los brasileños hartos del crimen y la corrupción, en un giro dramático hacia la derecha de la mayor economía de Latinoamérica.

Con más del 94 por ciento de los sufragios computados por el tribunal electoral, Bolsonaro lograba un 55,5 por ciento de los votos, ya fuera del alcance de su rival izquierdista, Fernando Haddad, que se quedaba con 44,5 por ciento de los votos.

El repentino salto de Bolsonaro fue impulsado por el rechazo al izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) que dirigió a Brasil durante 13 de los últimos 15 años y fue desbancado hace dos años en medio de la peor recesión y el mayor escándalo de sobornos y corrupción en la historia del país.

Su rival Haddad se postuló en representación del encarcelado fundador del PT y expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pero no logró alcanzar al candidato de extrema derecha después de la primera ronda hace tres semanas.

Jair Bolsonaro, al contrario de lo que la midia comprada por el PT viene promoviendo, no apoya dictadura, ya que los apoyadores de la dictadura en Brasil, son los mismos “Petistas”, no es homofóbico como dicen, y no apoya la tortura. Lo que sí, Bolsonaro, no quiere mas corruptos en el poder, ni invasiones del “Movimiento Sin Tierra” a propriedades privadas, ni desvios y lavado de dinero. Bolsonaro, le dá un nuevo aire a Brasil. Su campaña política la realizó sin pedir dinero ni a su partido y ni al pueblo. Su ideal principal es recuperar a la familia como base de la sociedad y acabar con la ideología de genero en libros publicados para niños en sus primeros años de escuela.

El legislador, de 63 años, ha prometido combatir el crimen en las ciudades y el cinturón agrícola de Brasil dándole a la policía más autonomía para disparar a delincuentes armados y facilitar las leyes a fin de permitir que los brasileños compren armas, ya que el brasileño no vive libre en su propria casa. El pueblo es reén de la inseguridad y del latrocinio que mata cada año mas de 60 mil personas.