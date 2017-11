Generar Ambiente Pleno, con Educación y sin Violencia Para la Niñez: Silvano Aureoles

La premisa para este gobierno es que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse en un entorno saludable, en el que se respeten plenamente sus derechos; por ello, se trabaja día a día para abatir las principales causas que derivan en el maltrato infantil, la desigualdad y la pobreza, expresó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.

Así lo expuso al sostener un foro esta mañana con niñas y niños michoacanos, en el marco del Día Mundial de la Infancia, donde escuchó sus inquietudes y refrendó todo su apoyo para mejorar sus oportunidades de desarrollo; ahí arrancó de manera formal la Campaña Contra el Maltrato Infantil y Adolescente.

“Nuestra niñez tiene derecho a salud y educación de calidad, a la seguridad pública, a la igualdad y la no discriminación, por ello todos y todas desde nuestras trincheras, hoy sumamos esfuerzos para brindarles las condiciones adecuadas, pues son el principal tesoro que tenemos como michoacanos y michoacanas”, abundó Aureoles Conejo.

Asimismo, compartió que uno de los principales temas que preocupa y ocupa a su gobierno es el embarazo en adolescentes, y aseguró que ya hay grandes avances en la materia, pues a comparación de 2016, éste fenómeno se ha logrado reducir en más del 20 por ciento, gracias a las políticas públicas encaminadas para su atención.

En su participación, la directora general del DIF Estatal, Rocío Beamonte Romero, dijo que esta campaña engloba 25 objetivos en cuatro esferas: supervivencia, desarrollo, protección y participación, de los que se desarrollaron 8 objetivos en este foro, todos ellos en beneficio único de la niñez michoacana.

“En el ejercicio de la mesa el día de hoy escuchamos a niños, niñas y adolescentes compartiendo, desde su mirada, las propuestas que tienen para fortalecer, mejorar, crear acciones y programas que permitan a nuestro Gobierno michoacano ir cumpliendo con cada uno de los objetivos”, abundó la titular del DIF.

A nombre de los niños y niñas michoacanas, las y los participantes expusieron las peticiones más sentidas de este sector de la sociedad, por lo que quienes encabezan las diversas dependencias del estado, dieron a conocer las acciones que ya se realizan para garantizar mejores condiciones de vida a la niñez y juventud michoacanas.

Reducción de desigualdades, pobreza y entorno social; entornos familiares e institucionales favorables; vida libre y acceso a la justicia; trabajo infantil; cultura y brecha digital; embarazo adolescente; acceso a la salud y; los derechos de niños, niñas y adolescentes, fueron los temas que pusieron sobre la mesa de trabajo las y los menores al Gobernador.

El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, detalló que se han encabezado diversas acciones de refuerzo y prevención de la violencia en los 113 municipios, donde destacó que se han integrado 108 sistemas municipales de protección, muestra de que se está replicando el esquema del trabajo transversal, con enfoque integral y con atención especial a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Es importante mencionar que la campaña que lleva como lema “Detente, no los lastimes, detente, no los toques, detente, no los abandones”, impulsada por la Coordinación General de Comunicación Social, se reforzará en las plataformas de información del Gobierno del Estado y en los diversos medios de comunicación; además, se ampliará a los 113 municipios y se buscará fomentarla de manera permanente, agregó la titular de la dependencia, Julieta López Bautista.

La responsable de la CGCS dijo que desde que inició este gobierno se han generado diversas campañas promotoras de respeto a los derechos de niños, niñas y mujeres, por ello refrendó que la que arranca hoy de manera formal, se asume con el compromiso de detonarla por convicción y con responsabilidad, pues la niñez es la prioridad para la administración actual.

En el evento estuvieron presentes Miguel Ángel Villegas Soto, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; José Martín Godoy Castro, procurador de Justicia en el Estado; Silvia Figueroa Zamudio, secretaria de Cultura; Elías Ibarra Torres, secretario de Salud y Alberto Frutis Solís, secretario de Educación.

También acudieron las y los niños difusores, representantes del Centro de Asistencia Social del Sistema DIF Estatal y la Asociación “My World México Kids” Sharon Clemente Morales, Bryan, Paloma Himelda Tapia, Luciano Rodríguez Rodríguez, Aislin Guerrero Paulin, Jair Silva Magallón Tapia, Kimberly e Ian Posadas Rejega.

