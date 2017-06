Gestiona Sicdet Recursos Federales y Vinculación Académica Internacional

Para gestionar recursos y programas de vinculación, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico (Sicdet) participó en una serie de reuniones con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Red de Talentos Mexicanos en el Extranjero.

Así lo informó el titular de la Scidet, José Luis Montañez Espinoza, quien destacó la reunión de trabajo en el Conacyt para la gestión de recursos a favor de Michoacán, a través del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación.

Puntualizó que con Mónica Padilla Molina, directora de Desarrollo Estatal y Regional del Conacyt, se revisaron temas relacionados con el esquema MAATI, un programa piloto que sólo se aplica en Michoacán y otros cinco estados de la República para incentivar la reconversión tecnológica en micro, pequeñas y medianas empresas agroalimentarias y mejorar sus procesos de producción a través de investigación, innovación y el uso de tecnologías.

Por otra parte, adelantó que visitará Michoacán con Luis Martínez, representante en México de la Universidad de Strasbourg, Francia, para iniciar una importante vinculación con el Gobierno del Estado, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, y el sector académico la entidad a fin de participar en el fomento a las capacidades de ciencia, tecnología e innovación.

De igual manera, para abrir oportunidades internacionales de desarrollo científico y tecnológico para michoacanos en el extranjero, con la Red de Talentos Mexicanos en el Extranjero acordó un encuentro próximo en el estado con representantes de los Países Bajos, Canadá, Estonia y Francia para establecer vínculos y aprovechar las oportunidades que ese organismo representa.

Finalmente, dialogó también con representantes de organismos estatales de ciencia de Nayarit y Baja California Sur, para buscar junto con Michoacán un convenio de vinculación académico con The State University of New York, con el objetivo de generar mayores oportunidades de financiamiento para becas, estancias académicas y de investigación de mexicanos en Estados Unidos.