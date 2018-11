Giroud Interpretará al Duende Verde en Nueva Película de Spider-Man

El jugador del Chelsea Olivier Giroud será la voz del Duende Verde en la nueva película animada‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’.

Por medio de su cuenta de Twitter, el Chelsea compartió la noticia de que el delantero encarnará a uno de los villanos más populares del Hombre Araña.

.@_OlivierGiroud_ will voice the Green Goblin in the new Spider-Man film! 😈🕸 pic.twitter.com/aLlrMzPfIA

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 15, 2018