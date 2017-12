Gobierno del Estado Trabaja Para que el Sueño Michoacano sea una Realidad: Semigrante

El Gobierno del Estado, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, trabaja para que el sueño michoacano se convierta en una realidad y las personas dejen de buscar el sueño americano, que muchas veces se convierte en pesadilla, expresó el titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), José Luis Gutiérrez Pérez, al encabezar en Tacámbaro la conmemoración del Día del Migrante Municipal.

Ante decenas de migrantes que han retornado a este municipio durante la recta final del año, el funcionario estatal recalcó que por instrucción del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, la Semigrante trabaja de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos de las y los connacionales que radican en Estados Unidos o que han retornado a la entidad.

En este marco, el alcalde de Tacámbaro, Mauricio Acosta Almanza, reconoció el trabajo que la Semigrante ha realizado en este municipio, uno de los que más beneficiadas y beneficiados tienen de la pensión del seguro de Estados Unidos.

Además, destacó la importancia del programa Palomas Mensajeras, “el cual ha tenido un éxito rotundo aquí en Tacámbaro. Hemos tenido la oportunidad de reunificar familias que durante años no se vieron y estamos muy agradecidos”.

Por su parte, a nombre de los connacionales en retorno, la migrante Selena Pérez Ramírez agradeció el apoyo que el Gobierno del Estado les otorga durante su regreso y estancia en Michoacán.

“Hoy estoy aquí de regreso en mi país junto con mi familia por voluntad propia; desgraciadamente hay muchos que regresan de manera obligada por deportación. Hoy he vuelto nuevamente a casa, y afortunadamente, en esta nueva etapa de mi vida, me he dado cuenta que no estoy sola, que las y los migrantes no somos olvidados, he podido reintegrarme a mi comunidad”.

En el marco de esta conmemoración celebrada ayer, en Tacámbaro inició una campaña de apoyo vial e informativo a migrantes a través de la Dirección de Tránsito Municipal, con la que se les informará de todos sus derechos y obligaciones para evitar cometer infracciones.