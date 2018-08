Gonzalo Higuaín se Convierte en Nuevo Jugador del Milán

Luego de semanas de especulación, el Milán italiano logró hacerse de los servicios de Gonzalo Higuaín, quien llega a la institución rossonera cedido por la Juventus de Turín.

Tras la llegada de Cristiano Ronaldo a la Vecchia Signora, se especuló con la salida de Higuaín, por cuya cesión el Milán pagará 20 millones de euros más otros 35 millones en caso de concretar la opción de compra pactada.

“Mira quién está en Milán, listo para las pruebas médicas”, refirió el club de Milán en su cuenta de Twitter.

Look who's in Milan ready for medicals…

Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche…

