Guajardo ; a Finales de 2018 se Implementaría Nuevo TLCAN

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que se obtenga de su renegociación podría comenzar a implementarse a finales de 2018 o principios de 2019, esto en el mejor de los escenarios.

“De acuerdo a los calendarios de aprobación previsibles, el mejor de los escenarios que pudiéramos tener (…) tendríamos el inicio de la implementación hasta prácticamente finales de 2018 o principios de 2019”, dijo el funcionario en entrevista para el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”.

Asimismo, mencionó que hay una posibilidad del 60% de tener un acuerdo a principios del próximo año.

Guajardo dijo que no será fácil el arranque del proceso de renegociación, pero que el equipo mexicano de negociadores no aceptará restricciones al comercio, ya que se buscarán resultados que no restrinjan la capacidad exportadora del país, y que permitan introducir nuevos apartados al acuerdo que le den una nueva dinámica, tal como el capítulo de comercio electrónico, energética y telecomunicaciones, entre otros.

El secretario de Economía añadió que no se descarta que Estados Unidos se levante de la mesa de negociación, por lo que México tendrá listo un plan B.

“Esta negociación bajo ninguna circunstancia se trata de regresar a niveles de ponerse administrado, cuotas, aranceles. No estamos dispuestos a no tener un mecanismo de solución de controversias, creemos que la eliminación de la protección que tenemos sobre salvaguardas en América del Norte, es fundamental mantenerla”, señaló en la entrevista.

México, Estados Unidos y Canadá iniciarán el 16 de agosto la primera ronda de negociaciones para actualizar el acuerdo.