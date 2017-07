Guanajuato es el Destino Emergente del Vino Mexicano

Mucho se ha hablado sobre el vino mexicano últimamente, una de las industrias que mayores esfuerzos ha realizado por posicionarse últimamente. No obstante, son sólo algunas regiones las que más han robado cámara, sobre todo las que se ubican al norte del país. No obstante, hay otros productores que están comenzando a tener más fuerza en el radar, entre ellos Guanajuato.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, Guanajuato cuenta con más de 350 hectáreas cultivadas con 24 variedades de uva y 14 viñedos en operación. Anualmente en el estado se producen más de 100 mil botellas de 23 etiquetas.

Aunque Sonora y Baja California son las principales regiones productoras de uva, el 99% de esta producción se divide en ocho estados en la República Mexicana que incluyen a Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Zacatecas y Guanajuato. Juntos suman más de 29 mil hectáreas, lo cual habla de una gran posibilidad de crecimiento en esta industria. La primera gran ventaja de oportunidad es el mismo mercado nacional, el cual aún no ha adoptado la cultura del vino como en otros países, ya que en el país sólo hay un consumo estimado de 750 mililitros al año por persona.

Dado que se trata de una oportunidad importante de crecimiento económico, ha llamado la atención tanto del sector público como del privado. Por su parte la SAGARPA ha indicado que la gastronomía es el segundo motivo por el cual un turista elige un destino de viaje y por ello han impulsado estrategias de promoción de destinos gastronómicos. A ello se le ha sumado la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato – el cual produce vino desde 1870 – con la promoción de ferias, festivales e incluso una Ruta del Vino en el Festival de la Vendimia por las bodegas de Guanajuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo.

En cuanto a la iniciativa privada, varias bodegas han hecho sus propios esfuerzos de promoción. Uno de ellos fue Viñedos Cuna de Tierra quienes llevaron a cabo el Festival Born to be Wine, donde unieron el conocimiento del vino a través de talleres y catas, música y gastronomía para acercarse a un público más joven y empaparlo del mensaje de que sus vinos no se limitan a un consumo formal.