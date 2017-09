Habitantes de la Calle Niño Artillero Piden Apoyo de Capasu, Porque se Inunda esa Vialidad, por una Alcantarilla Obstruida

Personas que tienen sus viviendas en la calle Niño Artillero, de la colonia Casa del Niño de esta ciudad, piden el apoyo de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU), ya que esa vialidad se inunda, como consecuencia de una alcantarilla obstruida.

Los residentes de ese sector de la ciudad informaron que la cuadra se inunda, porque “la coladera está tapada. CAPASU hizo puras cochinadas, al poner dicha alcantarilla y el espacio es tan pequeño, que no se puede meter ni una persona a destaparla, porque no cabe”.

Indicaron que al arreciar las lluvias, también empeoró el problema, por lo que esta situación les ocasiona un sinfín de molestias a los habitantes de esa cuadra, ya que resulta que el agua que debería de fluir por la coladera que supuestamente se instaló para ese fin no funciona y entonces el líquido se acumula, creando una especie de pequeña laguna.

Agregaron la mencionada alcantarilla que está en el centro de la cuadra, supuestamente la había reparado el personal del organismo operador de agua descentralizado del Ayuntamiento, pero “no quedó bien, pues está muy angosta, lo cual también impide que una persona pueda meterse a retirar el azolve.

Recordaron que “vino personal de CAPASU a limpiar hace como cuatro meses, pero no pudo meterse nadie por lo estrecho y trajeron maquinaria para limpiarla”.

Sin embargo, no concluyeron el trabajo y con las lluvias se arrastra mucha tierra, con lo ésta boca de drenaje pluvial cada día se obstruye más, por lo que los vecinos solicitan que la comisión encargada de este tipo de trabajos regrese y ayude a los que ahí viven.