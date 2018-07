Hamilton Gana el Gran Premio de Hungría

Lewis Hamilton ganó el domingo el Gran Premio de Hungría desde la pole para aumentar su ventaja sobre Sebastian Vettel en el campeonato de pilotos.

Hamilton no tuvo problemas para encaminarse a su segunda victoria en fila, la quinta de la temporada y la número 67 en su carrera.

Pero Mercedes perdió la posibilidad de hacer el 1-2 después de que Valtteri Bottas fuera rebasado por Vettel y Kimi Raikkonen a falta de cinco vueltas.

Bottas y Vettel tuvieron un leve contacto durante el rebote, lo que provocó que se desprendiera parte de la carrocería del Mercedes.

En un dramático final, Bottas perdió control de su vehículo al tocar con el Red Bull de Daniel Ricciardo fuera de pista cuando estaba a punto de ser rebasado.

