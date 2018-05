Héctor Moreno se Suma a Lista de Preseleccionados con Lesión

La Real Sociedad reveló que el defensa mexicano, Héctor Moreno, sufre una lesión de grado 1 en el gemelo interno y el sóleo de la pierna izquierda.

Con esta baja temporal, se incrementa a seis la lista de lesionados de la Selección Nacional que acudirá al Mundial de Rusia 2018.

Moreno se suma así a los hermanos Giovani y Jonathan dos Santos, Diego Reyes, Andrés Guardado y Néstor Araujo, aunque éste último ya inició sus primeros entrenamientos con el Santos Laguna.

El conjunto español informó que la lesión de Moreno fue provocada por una contusión en la pantorrilla, que sufrió durante el juego contra el Leganés, el sábado anterior.

El club no precisó el tiempo de recuperación del seleccionado nacional. No obstante, indicó que el jugador, quien no participó en el entrenamiento de este día, regresará a la actividad habitual en función de la “evolución de los síntomas”.