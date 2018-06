Imágenes de Posibles Nuevos Iphones

Nuevas imágenes muestran cómo se vería el nuevo iPhone más asequible de Apple.

Desde hace varios meses se especula que el gigante de la tecnología está listo para lanzar un nuevo modelo de 6.1 pulgadas que incluye muchas de las mismas funciones que el iPhone X, pero con un precio más económico.

Un informe de OnLeaks y MySmartPrice muestra los renders del posible dispositivo, basados en la información que apareció en los últimos meses.

Se espera que el modelo de 6.1 pulgadas cuente con una pantalla LCD, una banda de aluminio y una única cámara, para mantener bajos los costos.

Sin embargo, conservará la pantalla de borde a borde del iPhone X y su diseño. El dispositivo sería un poco más grande que las dimensiones del iPhone X, pues los rumores sugieren que mediría hasta 150.9 mm x 76.5 mm.

También podría tener un precio más económico de 550 dólares, frente a los 999 del iPhone X.

Además, también han aparecido nuevas imágenes que supuestamente muestran lo que podría ser el iPhone SE 2 de Apple.

iPhone SE 2 (left) iPhone X (right) screen protectors. SE appears to share the design, however smaller notch. pic.twitter.com/PCJaPkgAOR

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 1, 2018