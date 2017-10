Importante Construir Presupuesto con Perspectiva de Género

Con el objetivo de disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, buscando la forma de generar mayor recursos económico para ello, la Comisión de Igualdad de Género realizó el foro “Diseño de Presupuesto con Perspectiva de Género”. En el cual, además se destacó que hace falta mejor aplicación del mismo y ejecución de leyes para el empoderamiento de la mujer.

El evento organizado por las diputadas Socorro Quintana, Yarabí Ávila y Brenda Fraga, presidenta e integrantes, respectivamente, tuvo un presídium integrado por la diputada Adriana Hernández, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; la diputada Federal Laura Plascencia Pacheco, Presidente de la Comisión de Igualdad de Género del Cámara de Diputados; Patricia Olamendi Torres, experta en derechos humanos; Celia Aguilar Setién, Directora de Evaluación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); y Edna Guzmán García, Directora Adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim); además asistió la diputada Rosa María de la Torre.

Durante su participación la diputada Socorro Quintana destacó la necesidad de que Federación, Estado y municipios trabajen en coordinación para elaborar un presupuesto con perspectiva de género en temas como la salud y educación, primordialmente, ésto al etiquetar mayores recursos que puedan aplicarse en políticas públicas que empoderen a la mujer. Resaltó la importancia de establecer como estilo de vida la igualdad de género, ya que de esta forma no se tendría la necesidad de establecer programas emergentes, y tendríamos una sociedad en donde el género no sea determinativo para tener más o menos privilegios.

Por su parte, la diputada federal Laura Plascencia precisó que aún hace falta mucho por avanzar en el tema laboral, ya que el 60 por ciento de las mujeres empleadas en el país ocupan cargos subordinados a hombres; de igual forma en el tema de salud, ya que gran parte de dicha población trabaja bajo el esquema de la informalidad, es decir sin derecho a prestaciones sociales, temas que se contemplan desde hace 10 años en el llamado Anexo 13 del presupuesto federal.

Patricia Olamendi Torres expuso que se cuenta con el marco jurídico en la materia, más importante en Latinoamérica, “lo malo es que no se cumple, el estado de derecho es tan precario que no se logran aplicar, las autoridades siempre dicen que no tienen recursos para ejecutarlas”. Hizo un llamado a las mujeres presentes de diversos municipios de la entidad michoacana a no tener miedo de alzar la voz para exigir recursos destinados solo para mujeres. Subrayó que el trabajo realizado en el Anexo 13, es insuficiente, puesto que sólo representa el 0.7 por ciento, del presupuesto total, lo que refleja la poca importancia que le otorgan los congresistas al tema.

En su monto, Celia Aguilar Setién informó con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), las mexicanas participan menos en la vida económica del país, y realiza cuatro veces más trabajo no remunerado que los demás países que integran la OCDE. Asimismo, reconoció el trabajo legislativo federal y local en la materia, aunque refirió que hace falta armonizar el articulado a nivel estatal y municipal.

Finalmente, Edna Guzmán García, en representación de la Conavim insistió en la falta de indicadores que midan el impacto de las políticas públicas existentes en los municipios, cuestión de suma importancia para poder dar solución a los problemas, y etiquetar los recursos necesarios para ello. Manifestó la importancia que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad y obligación constitucional, y trabajen en pro de una sociedad igualitaria.