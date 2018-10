Importante la Denuncia al MP Ante el Robo o Pérdida de Placas y Licencias Para Conducir: SFA

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2018.- La denuncia ante el Ministerio Público es uno de los principales requisitos para los ciudadanos y ciudadanas que, por pérdida o robo de placas y licencias para conducir, tienen que presentar para realizar el proceso de reemplacamiento de su vehículo o reposición de su documento.

El objetivo de este trámite es procurar la seguridad del titular del vehículo debido a que la mayoría de los ilícitos cometidos por delincuentes a bordo de vehículos, se realizan en automotores con placas sobrepuestas producto del robo de las mismas a vehículos particulares.

Debido a lo anterior, la denuncia ante las autoridades es de suma importancia ya que de esta manera el titular del vehículo queda protegido y puede presentar este documento como comprobante del robo de sus documentos en caso de que sus láminas o licencia hayan sido usadas para la comisión de algún delito.

Este trámite sólo toma unos minutos y se puede realizar en las instalaciones del MP de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicadas en Periférico Paseo de la República número 5415; posteriormente la dueña o dueño del vehículo podrá visitar cualquiera de las oficinas de rentas o módulos de expedición de licencias en Morelia a realizar su trámite de reemplacamiento o reposición de la licencia para conducir.

De igual manera, en el interior del estado, las michoacanas y los michoacanos podrán acercarse a las oficinas de la PGJE a realizar su denuncia, así como a la oficina de rentas más cercana a su localidad.

En la capital del estado para realizar el reemplacamiento del vehículo la SFA cuenta con 5 oficinas de rentas ubicadas en la Dirección de Recaudación de la SFA (El Molino), ubicada en Calzada Madero No. 1080; en la Administración de Rentas en avenida Lázaro Cárdenas No. 1016; en el Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo); en las instalaciones centrales de la SFA, ubicadas en Avenida Acueducto No. 644 y en la Sala C de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM).

Para la reposición de licencias de manejo, las michoacanas y los michoacanos pueden acudir a los módulos fijos que se encuentran ubicados en las instalaciones de Policía y Tránsito en Periférico Paseo de la República No. 5415 y el Macromódulo de Expedición de Licencias en avenida Camelinas No. 333.

Hay también un módulo móvil instalado en las oficinas de la Administración de Rentas de Morelia en avenida Lázaro Cárdenas No. 1016, primer piso.

Los horarios de atención en todos los módulos de expedición de licencias y oficinas de rentas son de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas; el módulo instalado en la TAM brinda sus servicios los siete días de la semana en el mismo horario.