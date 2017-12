Inaugura Cecytem Obras por Casi 3 mdp

La directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), Carmen Escobedo Pérez, inauguró hoy ocho aulas, un módulo de sanitarios, un área administrativa y una plaza cívica en el Centro de Educación Superior a Distancia (CEMSaD) de esta localidad, donde se invirtieron 2 millones 960 mil pesos.

La funcionaria estatal destacó que para el Gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo es prioritario que las y los michoacanos tengan acceso a educación de calidad en espacios dignos, por lo que se dota de la infraestructura y el equipamiento a instituciones de todos los niveles educativos.

Puso de relieve que desde hace tres lustros no se entregaba una obra educativa de esta magnitud en la región: “hoy no solamente se entrega una obra, hoy somos testigos de la entrega de una escuela completa, lo cual no sucedía desde hace 15 años, aproximadamente. En el Bajío michoacano, el CECyTEM está sembrando educación en las y los jóvenes”.

Por su parte, con la representación del titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Alberto Frutis Solís, el director de Investigación e Innovación Educativa, José Francisco Salazar García, señaló: “el esfuerzo que se ha realizado, así como los trabajos de gestión, son palpables al ver esta obra edificada, al ver estos espacios para nuestras y nuestros jóvenes estudiantes de este subsistema educativo”.

De su lado, el alcalde Gustavo Ávila Vázquez, subrayó que José Sixto Verduzco avanza con el apoyo del Gobernador Silvano Aureoles Conejo.