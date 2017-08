Inaugura IMCUFIDE “Liga de Futbol 7”

Con miras al “Campeonato Mundial de Futbol 7”, con sede en Guatemala, el Ayuntamiento de Morelia, puso en marcha la etapa municipal del certamen con la participación de seis equipos, la cual tuvo como escenario las instalaciones del Complejo Deportivo Bicentenario de la capital del estado.

La Administración encabezada por el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, por conducto del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), trabajó en conjunto con la Asociación Internacional de Futbol 7 (IFA 7, por sus siglas en inglés), con el afán de llevar a buen puerto la primera fase, de la cual saldrá el equipo que represente a Morelia en la fase estatal.

Con un sencillo acto protocolario, Salvador Alegre Álvarez, Encargado de Despacho del IMCUFIDE, acompañado por Francisco Villanueva Martínez, Delegado en Michoacán de IFA 7, dio la declaración inaugural, ante representantes de los diferentes equipos participantes.

El evento tiene como finalidad el designar a un combinado que asista a la etapa estatal, que se desarrollará del 22 al 24 de septiembre, de la cual saldrán los mejores jugadores rumbo a la etapa nacional, programada del 6 al 9 de octubre, para finalmente conformar a la selección mexicana que acudirá al primer “Campeonato Mundial de Futbol 7”, que tendrá verificativo del 20 al 29 de octubre en Guatemala, con la presencia garantizada de 16 países.

“Albergar este evento es un movimiento trascendental en nuestro afán por impulsar a los morelianos a nivel internacional, gracias al compromiso que ha mostrado nuestro Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, con el deporte en competencias no solo locales, sino también de talla internacional”, destacó Salvador Alegre Álvarez, titular del IMCUFIDE.

La ronda municipal se extenderá por cinco jornadas, en donde los seis equipos participantes se enfrentarán en un formato round robín, y el mejor colocado será el equipo que represe a Morelia en el siguiente filtro.

Los equipos son: Atlético Lach’s, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Radio Ranchito, Real Bañil FC, Líderes y Funam, todos en la categoría Libre.

Una vez concluido el acto se dio paso a la primera jornada, la cual abrió con el duelo entre la UMSNH y Atlético Lach’s, para después seguir con el cotejo entre Radio Ranchito y Funam y cerrar con el partido entre Líderes y Real Bañil FC, en la cancha del Complejo Deportivo Bicentenario.

Jornada 1

UMSNH vs Atlético Lach’s

FUNAM vs Radio Ranchito

Líderes vs Real Bañil FC