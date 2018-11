Inauguran el Primer Hospital Para Elefantes en la India

El primer hospital de elefantes en la India ha abierto sus puertas en el estado norteño de Uttar Pradesh.

Este hospital es producto de la organización sin fines de lucro Wildlife SOS, que también administra un centro de conservación y cuidado cercano.

El Wildlife SOS Elephant Hospital fue diseñado especialmente para brindar atención a pacientes lesionados, enfermos y ancianos de tamaño gigante. El lugar cuenta con máquinas de rayos X y ultrasonido, así como con una piscina de hidroterapia y un laboratorio interno de patología.

Se espera que los pacientes incluyan elefantes que fueron retenidos en cautiverio, aquellos utilizados como atracciones turísticas y víctimas de accidentes de tránsito.

“Estos elefantes sufren muchos abusos, brutalidad y crueldad para ser montados”, dijo a la BBC el cofundador de Wildlife SOS, Kartick Satyanarayan.

“Y a través de ese proceso, desarrollan abscesos, problemas internos, problemas de espalda, todo tipo de problemas de salud que deben abordarse”.

We are immensely proud to share with you that we have established India’s first Elephant Hospital,especially designed to treat injured sick or geriatric elephants.

Hear our co-founders Kartick & Geeta sharing the big news with all of you!! ❤️#IndiasFirstElephantHospital pic.twitter.com/VEdJzHYf0E

— Wildlife SOS (@WildlifeSOS) November 16, 2018