Incrementa la Reunificación Familiar, Esperanza de Vida

Morelia, Michoacán, a 10 de agosto de 2018.- A sus 62 años de edad, Rosa Barriga, originaria de Tzintzuntzan, venció todos sus miedos y por primera vez en su vida salió de Michoacán; la mañana de este viernes llegó al aeropuerto de Guadalajara para subirse al avión que la llevó Austin Texas, donde radican sus tres hijos que no ve desde hace 22 años.

“Ya sudé mucho, yo nunca había venido para acá, ni conocía los aviones así en el aeropuerto y pues voy muy emocionada y sé que mis hijos allá me están esperando con mucho gusto de que vaya, muchas gentes se mueren y ya no se encuentran, ya no los ven y es triste que no puedan ir a verlos, yo sentía que me iba a morir y que no iba a ver a mis hijos o que nunca me iban a ver pero bendito sea dios y toda la gente que me ayudaron, muchas gracias”, señaló Rosa, quien experimentó sentimientos encontrados antes de abordar el avión.

Ella y 33 personas adultas mayores de Tzintzuntzan y Ecuanduraeo, que en su mayoría, al igual que ella, salieron por primera vez de su estado natal, abordaron durante la madrugada de este viernes el autobús que los trasladó a la ciudad de Guadalajara donde subieron al avión que los llevó a cristalizar el sueño de volver a ver hijas e hijos que el destino separó de ellos desde hace varias décadas.

Acompañados por personal de la Secretaría del Migrante (Semigrante) y de sus ayuntamientos, durante los últimos tres días, 18 madres y padres de familia de Acuitzio, 21 de Jiquilpan, 22 de Epitacio Huerta y 19 de Panindícuaro, viajaron a Estados Unidos para reencontrarse con sus hijas e hijos que radican en Los Ángeles y Fresno, California, así Atlanta Georgia.

Los cinco grupos conformados por 114 adultos mayores fueron recibidos por sus seres queridos en eventos amenizados con música de mariachi, comida tradicional mexicana, bailes y danzas propias de sus comunidades de origen.