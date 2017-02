Inversión EN RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA CONSOLIDAR CULTURA DE LA Denuncia: CARLOS QUINTANA

Luego de la Reunión de Trabajo celebrada por las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública con el Procurador de Justicia del Estado, el coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Congreso michoacano, Carlos Quintana Martínez, reconoció la voluntad del titular de esta dependencia por erradicar la incidencia delictiva y trabajar unidos en la transformación del estado.

De manera particular, lamentó que Michoacán se posicione entre las entidades que a nivel nacional tienen los índices más bajos de denuncia, puesto que el 90 por ciento de las víctimas no denuncia.

Por ello y de manera enfática, pidió a las instancias responsables de la seguridad, invertir recursos humanos y materiales para fortalecer la cultura de la denuncia; en tanto a la ciudadanía, los exhortó a brindar un voto de confianza en las autoridades y denunciar a los responsables de algún delito, actuando de manera corresponsable para mantener la paz, el orden y la tranquilidad del estado.

“Las personas no denuncian por falta de confianza, temor a la corrupción o porque consideran que es fastidioso acudir al Ministerio Público; sin embargo, es nuestra obligación como ciudadanos acusar a quien atenta contra el orden público, porque además de que evitamos que otra persona sea víctima del delito, tenemos la responsabilidad de colaborar con las autoridades para que éstas puedan cumplir su función”, citó el legislador.

El también integrante de la Comisión de Justicia, reiteró su respaldo a todas aquellas decisiones que velen por la seguridad y tranquilidad de los michoacanos, por lo que también consideró apremiante invertir en tecnología y mayor número de policías, previniendo la comisión de delitos que atenten contra la seguridad y la integridad de cualquier michoacano.

Finalmente Carlos Quintana celebró la disponibilidad de todos los niveles de gobierno para unir esfuerzos y revertir la crisis de inseguridad que tanto lastima a la entidad, devolviendo a los michoacanos y sus familias, la tranquilidad que merecen.