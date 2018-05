Invita Gobierno del Estado a Presenciar “La voz de un Sueño”, Filme que Enaltece a Michoacán

Las titulares de la CGCS, de la Secum y la Sectur invitaron a las y los michoacanos a no perderse esta película, basada en la trayectoria musical de la cantante uruapense, Rocío Vega y grabada en la Zona Lacustre de la entidad.



“Es una cinta muy michoacana que proyecta la riqueza del estado, que invita al mundo entero a que conozca las cosas bellas que se hacen aquí”, destaca Rocío Vega.

Morelia, Michoacán, a 22 de mayo de 2018.- El Gobierno del Estado, a través de las secretarías de Cultura y Turismo, en conjunto con la Coordinación General de Comunicación Social, invitaron esta mañana a las michoacanas y michoacanos a ver el filme “La Voz de un Sueño”, el cual plasma la vida de la cantante oriunda del municipio de Uruapan, Rocío Vega y será proyectada en cines al interior del estado este próximo viernes 25 de mayo.

En rueda de prensa, la titular de la Sectur, Claudia Chávez López, destacó que esta cinta fue rodada en Michoacán, en diversos municipios de la Zona Lacustre como Santa Clara del Cobre, Pátzcuaro y Morelia, por mencionar algunos, lo cual viene a dar realce al estado, ya que proyecta a nivel nacional e internacional la cultura, tradiciones, valores y el patrimonio del pueblo michoacano.

Compartió que cada vez más productores ponen en la mira a Michoacán para hacerlo escenario de importantes filmaciones, pues tan sólo en 2017 se tuvieron cerca de ocho propuestas de proyectos y adelantó que para septiembre de este año se prevé que se realice una película, también con paisajes michoacanos.

En su participación, la titular de la Secum, Silvia Figueroa Zamudio, agradeció el apoyo de los medios de comunicación, quienes son pieza clave para que un proyecto tenga éxito y la difusión de esta película que proyecta el talento que albergan los pueblos michoacanos, donde la amplia trayectoria y talento de Rocío Vega no es la excepción.

La titular de la CGCS, Julieta López Bautista, expuso que esta película viene a dar importante promoción al estado a nivel nacional e internacional, además enaltece la riqueza cultural, gastronómica y de su gente; en este marco hizo un cordial llamado a los medios de comunicación a ser voceros y portadores para la difusión de este proyecto que pone en alto el nombre de Michoacán.

Recordó que con el propósito de impulsar la industria del cine en la entidad, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo creó la Comisión de Filmaciones de Michoacán para promover la realización de materiales audiovisuales en el estado, agilizar los trámites y apoyo logístico a casas productoras, tal y como se hizo con “La Voz de un Sueño” y que será cuna de muchos proyectos más.

Ignacio Martínez Casares, michoacano y productor de la película, se dijo contento, honrado y agradecido por el apoyo que se ha brindado para que este filme pueda llegar a más personas, quienes podrán disfrutar de un elenco increíble y de primer nivel con actores y actrices como María León, Salvador Sánchez, Axel Ricco, Adriana Paz, Patricia Reyes Spíndola, entre otros.

El actor Mario Zaragoza reconoció el buen trato que se les dio durante su estancia en la filmación; “es un estado bellísimo, con una historia musical impresionante, paisajes hermosos y aquí se puede plasmar esta historia que podrá disfrutar todo el público”.

Por último y no menos importante, la cantante e inspiración de esta película, Rocío Vega, se mostró contenta de que tras 10 años de planeación, este filme vea la luz, pues retoma aspectos de su vida personal, artística, su formación como mujer y ser humano; “lo que más me gusta es que es muy michoacana y eso me emociona porque podemos decirle al mundo entero que aquí suceden cosas muy bellas, invitar a que vengan a disfrutar sus riquezas”.