Iron Maiden Anuncia Segunda Fecha en México

Tras agotar las localidades de su primer concierto en el Palacio de los Deportes, la banda de heavy metal Iron Maiden anunció una segunda fecha de su tour por México, para el 30 de septiembre de 2019.

La venta de boletos para este segundo show se llevará a cabo a partir del viernes 23 de noviembre. ‘Legacy of the beast tour’ visitará varios países de América Latina como México, Brasil, Argentina y Chile.

Su tour mundial está basado en su juego móvil ‘The legacy of the beast’, que lleva a ‘Eddie’, mascota oficial de la agrupación, por diferentes encarnaciones en mundos diferentes.

Due to phenomenal demand, we’ve added a second Mexico City show to the Legacy Of The Beast 2019 Tour!

Mexico City Sports Palace – 30th September 2019

Tickets on sale Friday 23rd Nov

Presale on Thursday 22nd Nov#LegacyOfTheBeastTour #BePartOfTheLegacy #Mexico #IronMaiden pic.twitter.com/ZYVpfwInLE

— Iron Maiden (@IronMaiden) November 20, 2018