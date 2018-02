Jaime García Jugará con los Blue Jays en 2018

El lanzador mexicano Jaime García jugará la temporada 2018 de la Major League Baseball con los Toronto Blue Jays, uniéndose a sus compatriotas Marco Estrada y Roberto Osuna.

Por medio de su cuenta de Twitter, los Blue Jays confirmaron la contratación del mexicano por un año con opción a uno más. Fuentes de la MLB señalaron que el lanzador de Reynosa firmó por ocho millones de dólares.

We've signed LHP Jaime García to a 1-year contract with a club option for 2019.

Over 9 MLB seasons, García is 67-55 with a 3.69 ERA. pic.twitter.com/uE1wJkeqXh

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) February 15, 2018