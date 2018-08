Juez Solicita Pruebas Para Incluir Presuntos Homicidios de ‘El Chapo’

El juez estadounidense encargado del proceso en contra de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, solicitó a la Fiscalía y a la defensa que presenten argumentos sobre la posible inclusión en el caso de una veintena de presuntos asesinatos relacionados con el líder delincuencial.

El magistrado Brian Cogan debe tomar una decisión respecto de estos homicidios próximamente, y de momento parece inclinarse del lado de la defensa de Guzmán Loera, que quiere evitar que los fiscales presenten pruebas de dichos crímenes en el juicio, que se centra en el narcotráfico y no en crímenes violentos.

De esta manera lo sugirió el juez durante una audiencia celebrada el martes en el distrito neoyorquino de Brooklyn y pareció confirmarlo este miércoles, cuando pidió directamente a la Fiscalía que argumente por qué no se deberían desestimar esas acusaciones.

Simultáneamente, Cogan solicitó a la defensa que defienda sus posturas, incluida su opinión de que las pruebas serían inadmisibles bajo la legislación federal estadounidense.

La técnica de la Fiscalía para añadir las pruebas se ha usado regularmente para solicitar el castigo máximo en juicios que pueden acarrear la pena de muerte, algo desechado en el caso de Guzmán.

Aún sin incluir los delitos violentos, ‘El Chapo’ ya enfrenta una posible cadena perpetua por los 17 cargos que tiene en su contra como líder del Cártel de Sinaloa, entre ellos tráfico de drogas, uso ilegal de armas, lavado de dinero y mantenimiento de una empresa criminal.

Guzmán Loera se ha declarado no culpable y se encuentra preso en una cárcel de Nueva York en medio de grandes medidas de seguridad.

Su abogado, Eduardo Balarezo, sostiene que el caso debe limitarse solamente a las acusaciones puestas sobre la mesa inicialmente por las autoridades estadunidenses y ha mostrado su descontento ante el juez porque la Fiscalía apenas le ha dado detalles sobre los presuntos asesinatos que quiere llevar ante el jurado, lo cual no le permite preparar una defensa.

“Es un caso que se trata de narcotráfico. Lo que nosotros argumentamos es que el gobierno no puede hacer eso porque no ha dado ninguna información sobre los homicidios, no sabemos si esas personas están vivas, muertas o no. Pensamos que dos de las que nombraron están vivas”, reveló el litigante a la prensa tras la audiencia el martes.

El juzgador ha fijado el inicio del juicio para el próximo 5 de noviembre y, de acuerdo con los planes de la Fiscalía, se espera que el proceso pueda durar cerca de cuatro meses.

Con información de EFE