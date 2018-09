Aunque su situación legal ya está resuelta, Kate del Castillo pide garantías para regresar a México sin correr peligro.

La actriz también cuenta con el apoyo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien días atrás pidió respeto para ella.

No obstante, aseguró que no quiere regresar al país hasta que sus abogados le otorguen las garantías suficientes de que no volverá a ser perseguida políticamente.

Sobre el estreno de la segunda temporada de su serie en Netflix, “Ingobernable”, aseguró que aunque la trama es política, no retrata fielmente la realidad de México.

“Desde el principio establecí que no quería que utilizaran mi imagen ni a Netflix para enviar un mensaje político, pues no es el caso ni estoy aquí para eso, solo soy actriz”, indicó.