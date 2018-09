Kim Kardashian Habla Sobre la Teoría de su Presunto Romance con Drake

Aunque en el historial amoroso de Kim Kardashian sobresalen los basquetbolistas, también se distinguen los músicos, como su actual esposo, Kanye West ; sin embargo, recientemente se involucró sentimentalmente a la socialité con el rapero Drake.

Todo comenzó con la teoría que un usuario en Twitter se encargó de construir con supuestas pistas escondidas en las letras del rapero que involucraban a los famosos en una relación amorosa. Tyler Morrison publicó esta teoría el pasado 31 de agosto en la que aseguraba que tenía las pruebas para demostrar que su teoría es cierta.

Dicho usuario se dedicó a analizar las letras de Scorpion, el último álbum de Drake, y notó que en el tema “In My Feelings”, el rapero canta una estrofa en la que se refiere a una mujer de nombre Kiki que tiene una colección de lipsticks llamada exactamente igual. ¿Coincidencia?

Thought to myself, Kiki is pretty damn close to Kim. Quick twitter search and I find these. pic.twitter.com/4cZkS7Rrs5

— Tyler Morrison (@tmorrison24) August 31, 2018