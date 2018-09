Kim Kardashian Visita Nuevamente la Casa Blanca

Kim Kardashian West regresó a la Casa Blanca este miércoles para reunirse con el presidente Trump acerca de un nuevo caso criminal en el que busca que haya un mejor procedimiento penal.

“Hoy en la Casa Blanca, los miembros de la administración organizan una sesión de escucha sobre el proceso de clemencia”, dijo el viceministro de prensa Hogan Gidley en un comunicado. “La discusión se centra principalmente en formas de mejorar ese proceso para garantizar que los casos que así lo merezcan reciban una revisión justa”.

It started with Ms. Alice, but looking at her and seeing the faces and learning the stories of the men and women I’ve met inside prisons I knew I couldn’t stop at just one. It’s time for REAL systemic change pic.twitter.com/kdKr8s6lJW

