Kimbho, la app que Busca Quitarle el ‘trono’ a Whatsapp

Una nueva aplicación de mensajería instantánea ha llamado la atención en todo el mundo. Se trata de Kimbho, una aplicación hindú que busca ser la competencia de WhatsApp.

El nombre de la App tiene mucha similitud con Whatsapp, ya que mientras el nombre de ésta última viene de ‘What’s up’, el nombre de Kimbho viene de ‘How are you’, según desarrolladores.

La fase de prueba de Kimbho fue lanzada a finales de mayo y miles de usuarios la descargaron, sin embargo, debido a problemas de seguridad fue dada de baja de Google Play y App Store.

Los desarrolladores de Kimbho señalaron que necesitan otros dos meses para configurar la aplicación antes de lanzarla ‘oficialmente’.

Durante la fase de prueba de la aplicación, recibimos mucho tráfico. Sin embargo, eso fue solo la fase piloto. Los preparativos ya están en marcha. Necesitaremos alrededor de dos meses para configurar la aplicación, ya que debemos analizar las complejidades del manejo del tráfico de usuarios de gran tamaño “, dijeron los fundadores, de acuerdo con el medio local First Post.

‘DESASTRE DE SUGURIDAD’

Un día después del lanzamiento de prueba de Kimbho, el investigador francés en seguridad cibernética Elliot Alderson afirmó que podía acceder a los mensajes de todos los usuarios de la aplicación Kimbho, llamando así a la App como un “desastre de seguridad”, según un reporte de Economic Times.

La descripción y las capturas de pantalla en las App Stores son las mismas. Además, la aplicación Kimbho está solicitando bolomessenger”, apuntó.

El furor por una aplicación que podría hacerle competencia a WhatsApp también se hizo presente en redes sociales. Y mientras se resuelven problemas de seguridad, expertos en seguridad harán un pronóstico más adelante sobre la seguridad de esta App hindú.

