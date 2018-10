Kylie Jenner, ¿busca ya Otro Bebé?

Kylie Jenner ha dejado en evidencia su deseo de repetir experiencia en la maternidad tan pronto como esté “preparada” para ello y, por supuesto, se lo permitan las numerosas responsabilidades que se derivan de los cuidados diarios de su pequeña Stormi , fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

“Desde luego que quiero tener otro bebé, pero la cuestión clave es cuándo. Sinceramente, ahora mismo no estoy preparada para ir a por el segundo, pero cuando lo esté, no tendré problema en compartirlo con ustedes”, ha respondido en una interesante charla mantenida con sus seguidores de Snapchat.

Sin embargo, la hermanastra de Kim Kardashian no se ha quedado ahí y, de hecho, ha revelado que, en lugar de contar con la parejita, le gustaría que su próximo retoño también fuera niña para que su primogénita pueda ejercer así de referente perfecto para ella.

“Lo único que sé es que quiero tener otra niña, eso espero. Quiero que su nombre sea muy femenino, pero por ahora no he encontrado nada que de verdad me encante”, ha explicado en la misma conversación.

Hasta que llegue el momento de ampliar la familia, Kylie seguirá disfrutando sin duda del sinfín de alegrías y satisfacciones que le brinda Stormi a diario y, en especial, de la “conexión” tan especial que la pequeña mantiene con su papá.

“Tiene esta conexión increíble con su padre y está claro que es una niña de papá en el mejor sentido posible. Cuando su papá está con ella, básicamente a mí Stormi no me hace ni caso, pero me encanta”, ha añadido con un toque de orgullo y emoción maternal.