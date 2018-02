La Admirable Respuesta de Guillermo del Toro a Quienes lo Acusan de Plagio

“He estado en esto 25 años y tengo una reputación impecable. Siempre he procurado hablar de mis influencias en cada película que he hecho, en los comentarios para DVD, en Twitter, en mis exhibiciones de museos”, dijo Guillermo del Toro en una reciente entrevista para el portal de cine ‘Deadline’.

Hace solo unos días, medios internacionales dieron a conocer que el hijo del dramaturgo Paul Zindel, ganador de un premio Pulitzer, interpuso una demanda contra el director de cine y contra la empresa Fox, argumentando que la 13 veces nominada a los premios Oscar ‘The Shape of Water’tiene muchas similitudes con la obra de teatro ‘Let me hear your whisper’ escrita por Zindel.

Ante esta acusación, el mexicano originario de Jalisco se defendió en esta entrevista en la que aclaró que él ni siquiera había tomado como referencia la obra mencionada, cuyo argumento, supuestamente, es igual al de su película. “Nunca la he visto o leído. Nunca había escuchado de esta obra antes de hacer ‘The Shape of Water’ y ninguno de mis colaboradores mencionó la obra”, explicó.

‘Let me hear your whisper’ trata también acerca de una empleada de limpieza quien crea una relación afectuosa con un delfín al interior de un laboratorio militar, es por ello que se ha relacionado con la trama de ‘The Shape of Water’.No obstante, Guillermo del Toro defiende su historia al mencionar que su producción tiene un trasfondo complejo, diferente y por lo tanto original. “Estas ideas no son intercambiables o equivalentes, esto equivaldría a decir que E.T. sería la misma historia si sustituyes al alien por un hámster”, dijo irónicamente.

Finalmente, uno de los cineastas mexicanos más importantes de la industria, complementó su declaración añadiendo que su trayectoria y experiencia como escritor lo respaldan ante este problema que en las últimas semanas se ha hecho cada vez más grande. “He sido abierto acerca de las cosas que me gustan y no he tenido problema en discutirlas y cómo se involucraron en mis películas. Esta trayectoria de 25 años debería ser útil. He escrito y co-escrito 24 guiones. Soy un escritor y director que ha realizado series de televisión, libros, películas y una enorme cantidad de guiones a lo largo de los años, sin una sola queja”, finalizó.

De igual forma, la empresa Fox también ha reaccionado a las acusaciones, dejando claro que ‘no tienen fundamento’, por lo que ofrecerá una respuesta equiparable a la demanda, con el fin de defender la película de Guillermo del Toro como ‘innovadora y original’.