La Caravana de Migrantes es un Éxito “Gracias a Trump”: Pueblos sin Fronteras

“Es mentira que la Caravana de Migrantes centroamericanos conformada por mil 200 personas, de las cuales 400 son mujeres y 300 infantes, ya se desarticuló; al contrario, ha sido la de mayor éxito en 10 años gracias a la intromisión de Donald Trump”, afirma el director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mújica.

En entrevista telefónica, Mújica explica que “definitivamente la intromisión de Donald Trump tuvo su efecto, pero la presión fue más al gobierno mexicano y a nosotros nos generó un caos, por eso nos paramos en este lugar (el estadio ferrocarrilero de Matías Romero)”.

Con todo, añade, “pese a toda la locura del efecto Trump nosotros íbamos hacia Puebla y vamos hacia Puebla. Terminaremos nuestro programa y esta caravana conforme a nuestro itinerario”.

Reitera que “esta es la caravana que más ha impactado porque anteriormente nadie sabía que existíamos y después de (los reclamos de) Trump ahora todo mundo sabe que estamos aquí. Esto es un éxito más allá de lo que habíamos planeado gracias al señor Trump. Ahora más personas están enteradas de lo que está pasando, por eso la solidaridad del pueblo mexicano se ha volcado hacia nosotros”.

Ahora falta que “el Congreso de la Unión nos escuche –agrega–, porque los migrantes están más empoderados que nunca. Entonces, no veo esto como un fracaso sino como un rotundo éxito”.

El hecho de que “el gobierno mexicano haya pedido a Trump que no intervenga y se le ponga a un país tan poderoso, es un éxito. Y si Donald Trump dice que no existimos, le decimos: aquí estamos. Es un mensaje claro de que México se maneja por sus leyes y no por las locuras de Donald Trump”, comenta Mújica.

Destaca que en su recorrido los migrantes no fueron molestados: “La autoridad mexicana no ha hecho más que ayudarnos y el pueblo mexicano nos ha ayudado mucho, tal vez para contrariar a Trump. No hay una sola autoridad que nos diga: ya váyanse. Si la hubiera, ya lo hubiera dicho. Sabemos que la presión para ellos (los funcionarios mexicanos) es enorme, pero no nos han dicho nada”.

Por eso, insiste, cumplirán el itinerario como estaba planeado: “No hay una sola persona del gobierno mexicano que nos haya presionado para que la terminemos (la caravana) y vamos a llegar juntos a Puebla, y luego a la Ciudad de México”.