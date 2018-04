La CNDH Revira a Pgr: “Lo Importante es dar Respuesta a Víctimas de Desapariciones y de Tortura”

Luego del comunicado difundido por la PGR, en el que la dependencia confronta a la CNDH por el incumplimiento de recomendaciones y observaciones, como en el caso Ayotzinapa, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez advirtió que, “desconocer el trabajo que hacen los organismos autónomos no es el camino para tener más y mejor procuración de justicia” en el país.

Entrevistado al término de la inauguración del aula “Jorge Carpizo McGregor” en el Museo de las Constituciones, González Pérez dio respuesta al comunicado en el que la PGR sostiene que, en el caso de la desaparición de los normalistas, la investigación correspondía a la propia dependencia, en tanto que la CNDH “no puede sustituirla en sus funciones”.

La posición de la PGR se derivó de que en el reciente informe de actividades de la CNDH, presentado ante el presidente Enrique Peña Nieto el 28 de marzo, González Pérez se refirió a la respuesta insatisfactoria de la institución a observaciones formuladas por la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, así como de otras recomendaciones, llegando a la conclusión de que “el modelo de procuración de justicia está agotado”, por lo que urgía a legislar para dar auténtica autonomía a lo que será la Fiscalía General de la Nación.

Al señalar que analizará el comunicado para atender puntualmente a lo dicho por PGR, el ombudsman señaló que la dependencia a quien se debe es a las víctimas que esperan el esclarecimiento de sus casos.

“Lo importante es que demos respuesta a 32 mil víctimas de desapariciones, a las víctimas de tortura ¿Cuál es la respuesta a los colectivos de familiares que han salido (en busca de los desaparecidos)? y ¿dónde está la respuesta del Estado, que no puede dejar en las víctimas la tarea de búsqueda?”, cuestionó González Pérez, quien retó a la PGR a inquirir a los familiares de los desaparecidos “si no está agotado” el modelo de procuración de justicia.

Luego de asegurar que desde su toma de posesión al frente de la CNDH advirtió que “íbamos a ser incómodos cuando no hubiese compromiso con los derechos humanos”, el ombudsman continuó cuestionando a la dependencia que tiene como encargado a Alberto Elías Beltrán, al señalar que la respuesta a las observaciones del organismo nacional “tiene que ser más seria”, como abordar “el índice de impunidad que tiene la PGR (…), quiero ver si nos responde, por ejemplo, Tanhuato, ¿ya resolvió PGR?”.

Ante la insistencia de los reporteros, González Pérez señaló: “Nosotros buscamos coadyuvar, no buscamos confrontarnos, no buscamos adversarios, queremos ser coadyuvantes; pero buscando desconocer el trabajo que hacen los organismos autónomos no es el camino para tener más y mejor procuración de justicia; resolvamos el tema de la impunidad que existe en el país y que, creo, debe ser la vertiente”.

También recordó que investigadores de instituciones como el Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE) o de la UNAM han coincidido en que el tema central de procuración de justicia tiene que ver con la impunidad, por lo que continuó cuestionando a la PGR si también “¿la academia está equivocada?”

Al insistir en que “la mejor forma de ayudar al país” es señalando los errores que cometen algunos servidores públicos, el presidente de la CNDH informó que en esta semana sostendrá una reunión con representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para revisar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones.