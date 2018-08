La CNTE Interpondría Nueva Denuncia Penal Contra Gordillo por el Asesinato de Misael Núñez

La sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que planean interponer una denuncia penal en contra de Elba Esther Gordillo por el presunto desvío de cuotas sindicales y por el asesinato del profesor Misael Núñez Acosta, perpetrado en enero de 1981.

En conferencia de prensa efectuada esta mañana, el secretario general de la sección IX, Enrique Enríquez, destacó que en su Asamblea Nacional Representativa del próximo sábado 25, la CNTE discutirá la posibilidad de “retomar, preparar o, en su caso, iniciar” una nueva demanda contra Gordillo Morales por los delitos mencionados.

El líder de los docentes de la Ciudad de México detalló que ese día se planteará el asunto a la Comisión Nacional de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, con el argumento de que la “disidencia magisterial” debe buscar un “justo proceso” para que la exlideresa sea encarcelada por “despojo y malversación de los recursos del magisterio”.

Según Enríquez, las autoridades “crearon delitos tan altos para luego sacarla. Y nosotros no cuestionamos el derecho de todo mexicano a salir de la cárcel por cuestiones de edad, lo que nosotros vimos fue el carácter político que se le dio a la detención y los beneficios que tuvo (Elba Esther). Estamos diciendo que a ella se le dio un trato preferencial en todo momento “mientras estuvo en la cárcel”.

En su oportunidad, Moisés López, de Apoyo y Asistencia a la Educación, no descartó la posibilidad de insistir en la denuncia que la CNTE presentó en el sexenio de Vicente Fox ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), por la presunta autoría material de Gordillo en el crimen de Misael Núñez.

“Es un acto de justicia que debemos de seguir impulsando para que se den las condiciones para que sea enjuiciada y que pague por los delitos cometidos”, subrayó.

De acuerdo con los maestros, la libertad de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue una “puesta en escena”, además de que ella, subrayaron, sabe utilizar muy bien los momentos políticos. “A Elba Esther la acusamos de robo, no de ingenua”.

En 2002, la CNTE denunció ante la extinta Femospp a Elba Esther Gordillo y a su antecesor, Carlos Jonguitud, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Misael Núñez Acosta, y un año después la misma Coordinadora presentó una denuncia penal contra ‘la maestra’ por despojo y malversación de los recursos del magisterio.

Exigen claridad en foros de consulta

La sección IX de la Ciudad de México también manifestó este miércoles su preocupación por los foros de consulta para un ‘Acuerdo Nacional sobre la Educación’, propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, debido a que, aseguraron, “no tocan de fondo el problema de la reforma”.

Enrique Enríquez manifestó que la información que se ha hecho pública hasta este momento le hace ver al movimiento magisterial el carácter académico de los foros: “No están tocando la reforma, sino el proceso, mejorar la educación (…) podemos decir, planchados o no (los foros) están tocando otros aspectos”.

Los maestros también criticaron que la convocatoria a la consulta, que se hizo pública el pasado lunes 20, es “muy general”, por lo que a la fecha no queda claro si será a través de ella como se va a aplicar la derogación de la reforma, una promesa de campaña de López Obrador.

“Si observan la convocatoria, se habla más de términos educativos, teóricos, proyectos educativos, pero no de la reforma. Leemos que son dos cosas diferentes: por una parte, la iniciativa para abrogar la reforma educativa y, por otra, la consulta”

Enríquez también dijo que existe una “falta de ejes temáticos”, por lo que pidió claridad al gobierno entrante en cuanto a la metodología de los foros y sus objetivos.

“Es que no son claros, que nos digan a qué se refieren. Hasta para construir los foros necesitas primero acercarte con los interesados. ¿Cuáles son los temas? ¿Qué vamos a discutir? ¿Cuál es su eje temático? De esta manera se construye una agenda de los foros, pero ahorita la están construyendo desde su perspectiva. Puede ser válida o no, lo que cuestionamos es que su convocatoria no es clara. Necesitamos una más amplia”.

En la Asamblea Nacional Representativa que prepara la CNTE para el próximo sábado, los maestros también tienen previsto definir si participan o no en los foros de consulta para el ‘Acuerdo Nacional sobre la Educación’.